Юрген Клопп: меня полностью устраивает нынешний формат клубного футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что 16 европейских топ-клубов планируют создать новый турнир. Клопп с юмором отозвался об этой идее, о которой сообщило издание Spiegel."У меня нет реального мнения. Звучит неплохо, очень неплохо, потому что в таком случае будет гораздо меньше матчей и намного больше денег.Меня полностью устраивает нынешний формат клубного футбола. Но по крайней мере, эта идея не будет воплощена в жизнь немедленно. Если честно, я не знаю, говорил ли кто-то об этом.Все другие замечательные идеи УЕФА и ФИФА реализовывают немедленно, не задавая вопросов. Они что-то принимают, и у вас внезапно появляется на 20 игр больше, но не больше денег", — приводит слова Клоппа Sky Sports.