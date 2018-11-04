Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрген Клопп: меня полностью устраивает нынешний формат клубного футбола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что 16 европейских топ-клубов планируют создать новый турнир. Клопп с юмором отозвался об этой идее, о которой сообщило издание Spiegel.

"У меня нет реального мнения. Звучит неплохо, очень неплохо, потому что в таком случае будет гораздо меньше матчей и намного больше денег.

Меня полностью устраивает нынешний формат клубного футбола. Но по крайней мере, эта идея не будет воплощена в жизнь немедленно. Если честно, я не знаю, говорил ли кто-то об этом.

Все другие замечательные идеи УЕФА и ФИФА реализовывают немедленно, не задавая вопросов. Они что-то принимают, и у вас внезапно появляется на 20 игр больше, но не больше денег", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 09:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:51)
  • 0
  •  (0)

Какие -то дебиловатые от природы люди принимают собственные идеи в жизнь. Юрген, - это инновация времени.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.