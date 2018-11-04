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Луис Суарес возглавил гонку бомбардиров чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес сделал дубль в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

Теперь в активе Суареса 9 голов в этом сезоне испанского чемпионата - на один больше, чем у Яго Аспаса из "Сельты" и Кристиана Стуани из "Жироны". По 7 голов забили Лионель Месси ("Барселона") и Андре Силва ("Севилья").
Теги: Суарес
Сегодня, 11:23
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