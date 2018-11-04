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Жозе Моуринью провел 900-й матч в карьере

В матче 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграл "Борнмут".

Этот матч для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал 900-м в карьере, среди которых 586 побед, 183 ничьи и 131 поражение.

"МЮ" занимает 7-е место в таблице АПЛ.
Сегодня, 11:30
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