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Аарон Рэмси может перейти в "Баварию"

"Бавария" заинтересована в услугах полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, сообщает Express.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает возможность подписания соглашения с футболистом следующим летом, когда у него завершится контракт с "канонирами".

В нынешнем сезоне 27-летний Рэмси провёл за "Арсенал" 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Теги: Рэмси Арсенал Бавария
Сегодня, 11:54
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