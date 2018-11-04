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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Аарон Рэмси может перейти в "Баварию"
"Бавария" заинтересована в услугах полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси, сообщает Express.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает возможность подписания соглашения с футболистом следующим летом, когда у него завершится контракт с "канонирами".
В нынешнем сезоне 27-летний Рэмси провёл за "Арсенал" 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает возможность подписания соглашения с футболистом следующим летом, когда у него завершится контракт с "канонирами".
В нынешнем сезоне 27-летний Рэмси провёл за "Арсенал" 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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