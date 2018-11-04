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Болельщики "Монако" устроили словесную перепалку с Анри

Болельщики французского "Монако" высказали свое недовольство выступлениями команды в текущем сезоне после игры с "Реймсом" в 12-м туре Лиги 1.

Монегаски проиграли "Реймсу" со счетом 0:1 и теперь занимают предпоследнее место в таблице чемпионата Франции. После игры футболисты "Монако" подошли к гостевому сектору стадиона "Огюст Делон", чтобы аплодисментами поблагодарить за поддержку своих фанатов.

В итоги встречи между игроками и болельщиками случилась словесная перепалка, и стюардам пришлось силой удерживать фанатов от проникновения на поле. Позднее к месту стычки подошел и главный тренер "Монако" Тьерри Анри, в адрес которого болельщики начали скандировать кричалки с требованием немедленно исправить плачевную ситуацию в клубе.

Sport24
Теги: Анри Монако
Сегодня, 12:22
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#2  СуперШтангист   (Сегодня, 12:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Хитрый Лис
Доверили тренировать негру, и еще чем-то недовольны smirk

Все просёры Монако из-за нахождения Головина в клубе, он разлагает команду.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 12:24)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Доверили тренировать негру, и еще чем-то недовольны smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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