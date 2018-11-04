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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Болельщики "Монако" устроили словесную перепалку с Анри
Болельщики французского "Монако" высказали свое недовольство выступлениями команды в текущем сезоне после игры с "Реймсом" в 12-м туре Лиги 1.
Монегаски проиграли "Реймсу" со счетом 0:1 и теперь занимают предпоследнее место в таблице чемпионата Франции. После игры футболисты "Монако" подошли к гостевому сектору стадиона "Огюст Делон", чтобы аплодисментами поблагодарить за поддержку своих фанатов.
В итоги встречи между игроками и болельщиками случилась словесная перепалка, и стюардам пришлось силой удерживать фанатов от проникновения на поле. Позднее к месту стычки подошел и главный тренер "Монако" Тьерри Анри, в адрес которого болельщики начали скандировать кричалки с требованием немедленно исправить плачевную ситуацию в клубе.
Sport24
Монегаски проиграли "Реймсу" со счетом 0:1 и теперь занимают предпоследнее место в таблице чемпионата Франции. После игры футболисты "Монако" подошли к гостевому сектору стадиона "Огюст Делон", чтобы аплодисментами поблагодарить за поддержку своих фанатов.
В итоги встречи между игроками и болельщиками случилась словесная перепалка, и стюардам пришлось силой удерживать фанатов от проникновения на поле. Позднее к месту стычки подошел и главный тренер "Монако" Тьерри Анри, в адрес которого болельщики начали скандировать кричалки с требованием немедленно исправить плачевную ситуацию в клубе.
Sport24
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