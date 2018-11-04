Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:59
Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! (5)
Илья Геркус: разогнали паровоз и продолжаем лететь вперед! (5)
Вчера, 23:49
"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает (5)
"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает (5)
Вчера, 23:27
Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых (1)
Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых (1)
Вчера, 23:07
Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков (2)
Член попечительского совета "Оренбурга": взяли бы Глушакова? Мы хотим видеть у себя лучших игроков (2)
Раду продлил контракт с "Лацио" до 2021 года
Римский "Лацио" объявил о продлении контракта с защитником Стефаном Раду.
Новое соглашение с 32-летним румынским футболистом будет рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение игрока с римским клубом истекало в 2020 году.
Раду стал игроком "Лацио" после перехода из бухарестского "Динамо" в 2008 году. В текущем сезоне Раду в семи матчах в составе римлян сделал одну результативную передачу.
После 10 туров "Лацио" идет на пятом месте в таблице итальянской Серии А. В матче 11-го тура четвертое ноября римский клуб встретится с командой СПАЛ, игра начнется в 14:30 по московскому времени.
"Газета.ру"
Новое соглашение с 32-летним румынским футболистом будет рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение игрока с римским клубом истекало в 2020 году.
Раду стал игроком "Лацио" после перехода из бухарестского "Динамо" в 2008 году. В текущем сезоне Раду в семи матчах в составе римлян сделал одну результативную передачу.
После 10 туров "Лацио" идет на пятом месте в таблице итальянской Серии А. В матче 11-го тура четвертое ноября римский клуб встретится с командой СПАЛ, игра начнется в 14:30 по московскому времени.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.