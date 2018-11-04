Винисиус Жуниор: "Реал" должен набирать по три очка в каждом матче

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0)."Нам нужна была победа. Мы должны продолжать набирать по три очка в каждом матче, чтобы вернуться на свое место. Это важная победа, которая поспособствует возвращению наверх. Я делал все возможное, чтобы забить гол. В итоге мы сумели взять три очка", — приводит слова Винисиуса Sport.es.В этом матче 18-летний Винисиус забил свой первый гол за "королевский клуб".