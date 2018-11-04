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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Винисиус Жуниор: "Реал" должен набирать по три очка в каждом матче
Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (2:0).
"Нам нужна была победа. Мы должны продолжать набирать по три очка в каждом матче, чтобы вернуться на свое место. Это важная победа, которая поспособствует возвращению наверх. Я делал все возможное, чтобы забить гол. В итоге мы сумели взять три очка", — приводит слова Винисиуса Sport.es.
В этом матче 18-летний Винисиус забил свой первый гол за "королевский клуб".
"Газета.ру"
"Нам нужна была победа. Мы должны продолжать набирать по три очка в каждом матче, чтобы вернуться на свое место. Это важная победа, которая поспособствует возвращению наверх. Я делал все возможное, чтобы забить гол. В итоге мы сумели взять три очка", — приводит слова Винисиуса Sport.es.
В этом матче 18-летний Винисиус забил свой первый гол за "королевский клуб".
"Газета.ру"
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