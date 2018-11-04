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Уэйн Руни вернется в сборную Англии на один матч

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни вернется в сборную Англии ради одного матча, передает ВВС.

33-летний футболист будет вызван на товарищескую игру со сборной США, которая состоится 15 ноября на "Уэмбли". Руни выйдет на поле с капитанской повязкой. Этот матч станет 120-м и последним для Руни в футболке национальной команды.
Теги: Руни Сборная Англии
Сегодня, 15:39
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(1)
#1  zloy   (Сегодня, 15:55)
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Болеет за:
«Барселона»
120 это круто, Руни!
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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