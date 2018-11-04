Уэйн Руни вернется в сборную Англии на один матч

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни вернется в сборную Англии ради одного матча, передает ВВС.33-летний футболист будет вызван на товарищескую игру со сборной США, которая состоится 15 ноября на "Уэмбли". Руни выйдет на поле с капитанской повязкой. Этот матч станет 120-м и последним для Руни в футболке национальной команды.