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"Милан" на 97-й минуте вырвал победу у "Удинезе"

"Милан" на выезде переиграл "Удинезе" в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

11-й тур

"Удинезе" - "Милан" - 0:1

Гол: Романьоли, 90+7.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Найтинк, 84), Опоку, Мандрагора, Фофана, де Пауль (Д`Алессандро, 90+2), Пуссетто (Балич, 84), Лазанья.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Романьоли, Лаксальт (Борини, 73), Бакайоко, Кессье, Игуаин (Самуэль Кастильехо, 35), Сусо, Кутроне.

Предупреждения: Самир, 28. Кессье, 48. Трост-Эконг, 64. Сапата, 68. Пуссетто, 70. Романьоли, 90+7.
Теги: Милан Удинезе
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