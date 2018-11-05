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БАТЭ в 13-й раз подряд стал чемпионом Белоруссии

БАТЭ завоевал чемпионский титул в чемпионате Белоруссии после победы в домашнем матче 27-го тура против "Немана" (1:0).

БАТЭ выиграл чемпионат Белоруссии в 13-й раз подряд и в 15-й раз в своей истории.
Теги: БАТЭ
Сегодня, 01:28
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