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Криштиану Роналду: я скучаю по Руни - он один из моих лучших партнеров

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что скучает по игре с бывшим одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни.

"Руни - это характере и физическая мощь. Он никогда не останавливается, всегда находится в движении, старается помочь команде. Он невероятно командный игрок, при этом много забивает. На его счету много важных голов.

Я его называл питбулем. Теперь я скучаю по игре с ним за одно команду. Он один из лучших моих партнеров. Возможно, однажды в будущем мы вновь сыграем вместе", - заявил португалец.

Mirror
Сегодня, 10:57
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