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Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory.

Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 216,5 миллиона евро. На второй месте Харри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), на третьем - Неймар ("ПСЖ", 197).

Самый дорогой полузащитник - Деле Алли из "Тоттенхема" (163,4 миллиона евро). Самый дорогой защитник - Самюэль Юмтити ("Барселона", 99,2), среди вратарей - Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 19:34
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Он толком ничего для футбола не сделал еще. Странный рейтинг. Пока только ПЕРСПЕКТИВНЫЙ.
Цифры конечно....куда катится этот мир)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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