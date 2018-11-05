Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory.Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 216,5 миллиона евро. На второй месте Харри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), на третьем - Неймар ("ПСЖ", 197).Самый дорогой полузащитник - Деле Алли из "Тоттенхема" (163,4 миллиона евро). Самый дорогой защитник - Самюэль Юмтити ("Барселона", 99,2), среди вратарей - Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).