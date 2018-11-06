Тьерри Анри: нам очень нужно вернуть уверенность в себе. Для этого нужно одолеть "Брюгге"

Наставник "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против "Брюгге"."Хорошо, что нам предстоит сыграть матч в Лиге чемпионов, это позволит нам слегка отвлечься от проблем внутреннего чемпионата. Очень важно вернуть уверенность, а для этого нужно победить. Это позволит по-другому работать", – сказал Анри.