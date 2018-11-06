Владимир Путин посетит финал Кубка Либертадорес

С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится саммит G20.Президент России Владимир Путин посетит финальный матч Кубка Либертадорес, который состоится 26 ноября в столице Аргентины на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти".В финале Кубка Либертадорес сыграют "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".