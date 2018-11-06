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Владимир Путин посетит финал Кубка Либертадорес

С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе состоится саммит G20.

Президент России Владимир Путин посетит финальный матч Кубка Либертадорес, который состоится 26 ноября в столице Аргентины на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти".

В финале Кубка Либертадорес сыграют "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

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