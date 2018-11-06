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Ассоциация европейских лиг осудила создание закрытой Суперлиги

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EL), которая объединяет все ведущие европейские чемпионаты, выступила против создания Суперлиги с участием топ-клубов.

"Ассоциация решительно выступает против создания закрытой суперлиги. EL поддерживают европейскую модель, основанную на принципе пирамиды, где механизмы повышения в классе и вылета и спортивные достижения клубов лежат в основе. Национальные чемпионаты являются сердцем футбола в Европе для всех заинтересованных сторон: футболистов, клубов, лиг, ассоциаций и болельщиков. Предложения о создании закрытой Суперлиги будут иметь большие последствия для развития профессионального футбола в Европе", – говорится на сайте EL.

Ранее в СМИ сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По плану в нее должны войти 11 европейских команд, которые выйдут из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организуют свой турнир.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:31
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#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бабло мимо УЕФА )))) Вот и всполошились черти)))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 18:46)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Пусть создают такую лигу - но только для молодёжек и дублёров. Да и то - в качестве эксперимента, на пару сезонов. Даже интересно посмотреть будет.
А вот если клубы целиком выдернут из своих домашних лиг и еврокубков ради этой "супер лиги" - нахрен нужен такой хуитарий.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
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