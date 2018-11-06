Гарет Бэйл может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.Сейчас трансферная стоимость форварда составляет 90 миллионов евро."Реал" готов расстаться с Бэйлом, который выступает за мадридский клуб с 2013 года.