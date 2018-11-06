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Гарет Бэйл может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

Сейчас трансферная стоимость форварда составляет 90 миллионов евро.

"Реал" готов расстаться с Бэйлом, который выступает за мадридский клуб с 2013 года.
Теги: Бэйл Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:25
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