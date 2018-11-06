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"Ювентус" готов заплатить 70 миллионов евро за 18-летнего футболиста "Боруссии"

Полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Tuttosport.

Туринский клуб готов предложить 70 миллионов евро за 18-летнего англичанина.

В текущем сезоне он провел 15 матчей в составе "шмелей", забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Теги: Ювентус Боруссия
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