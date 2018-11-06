"Ювентус" готов заплатить 70 миллионов евро за 18-летнего футболиста "Боруссии"

Полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Tuttosport.Туринский клуб готов предложить 70 миллионов евро за 18-летнего англичанина.В текущем сезоне он провел 15 матчей в составе "шмелей", забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.