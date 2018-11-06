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Андрес Иньеста поддержал Лопетеги сразу после его отставки

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, играющий в чемпионате Японии, поддержал экс-тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги, которого недавно отправили в отставку.

Футболист рассказал о работе с испанским специалистом в национальной команде.

"Наши отношения с Лопетеги начались, когда он возглавил сборную Испании. У нас сложилась прочная связь. Никто не хотел, чтобы произошла та история на чемпионате мира. Но мне важно то, что он сделал для меня. Я написал ему на следующий день после его отставки из "Реала". То, что случается с тренерами, диктуется результатами. Поэтому нам нужно принять эти вещи", — цитирует Иньесту Football Espana.

"Газета.ру"
Теги: Иньеста Лопетеги Реал
Сегодня, 23:04
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:14)
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online
Болеет за:
ЦСКА
А я не соглашусь, даже с таким великим в истории футболистом, как Андреас.
Бросить сборную ради клуба может только предатель. Ладно б его из сборной кто гнал - нет ведь, сам променял. И сборная Испании, за которую болели и в России тоже, уехала раньше времени с чемпионата Мира в основном из-за такой измены, совершённой тренером. Лично моё мнение, кто-нибудь пусть и не согласен. Потенциал был один из самых серьёзных.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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