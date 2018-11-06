Андрес Иньеста поддержал Лопетеги сразу после его отставки

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, играющий в чемпионате Японии, поддержал экс-тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги, которого недавно отправили в отставку.Футболист рассказал о работе с испанским специалистом в национальной команде."Наши отношения с Лопетеги начались, когда он возглавил сборную Испании. У нас сложилась прочная связь. Никто не хотел, чтобы произошла та история на чемпионате мира. Но мне важно то, что он сделал для меня. Я написал ему на следующий день после его отставки из "Реала". То, что случается с тренерами, диктуется результатами. Поэтому нам нужно принять эти вещи", — цитирует Иньесту Football Espana.