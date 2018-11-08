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Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет

Сантьяго Солари стал вторым тренером в истории "Реала", одержавшим три сухие победы в стартовых матчах.

Первым был Луис Карнилья в 1957 году.

Матчи Солари в "Реале":

31 октября. 1/16 финала Кубка Испании, 1-й матч. "Мелилья" — "Реал" — 0:4;

3 ноября. 11-й тур чемпионата Испании. "Реал" — "Вальядолид" — 2:0;

7 ноября. Лига чемпионов, группа G, 4-й тур. "Виктория Пльзень" — "Реал" — 0:5.

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Теги: Реал Мадрид
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#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:20)
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Болеет за:
«Зенит»
Соперники неубедительные. Возможно , просто повезло с расписанием.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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