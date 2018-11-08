Полузащитник сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Фелиппе Коутиньо пропустит от двух до трех недель из-за травмы подколенного сухожилия.6 ноября в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" Коутиньо сыграл все 90 минут и почувствовал дискомфорт после поединка. В этой встрече бразилец отметился голевой передачей, а матч закончился вничью 1:1.Из-за травмы хавбек пропустит игру чемпионата с "Бетисом" и две встречи сборной Бразилии с Уругваем и Камеруном. Также неизвестно, сможет ли он восстановиться к матчу с мадридским "Атлетико", который состоится 24 ноября.