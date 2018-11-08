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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Фелиппе Коутиньо пропустит от двух до трех недель
Полузащитник сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Фелиппе Коутиньо пропустит от двух до трех недель из-за травмы подколенного сухожилия.
6 ноября в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" Коутиньо сыграл все 90 минут и почувствовал дискомфорт после поединка. В этой встрече бразилец отметился голевой передачей, а матч закончился вничью 1:1.
Из-за травмы хавбек пропустит игру чемпионата с "Бетисом" и две встречи сборной Бразилии с Уругваем и Камеруном. Также неизвестно, сможет ли он восстановиться к матчу с мадридским "Атлетико", который состоится 24 ноября.
"Газета.ру"
6 ноября в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" Коутиньо сыграл все 90 минут и почувствовал дискомфорт после поединка. В этой встрече бразилец отметился голевой передачей, а матч закончился вничью 1:1.
Из-за травмы хавбек пропустит игру чемпионата с "Бетисом" и две встречи сборной Бразилии с Уругваем и Камеруном. Также неизвестно, сможет ли он восстановиться к матчу с мадридским "Атлетико", который состоится 24 ноября.
"Газета.ру"
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