Поль Погба опоздал на самолет "Манчестер Юнайтед" из-за допинг-теста

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в Англию отдельно от команды после матч с туринским "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Французский футболист не успел на самолет клуба из-за того, что был вызван на допинг-тест. По этой причине он прилетел домой на час позже других игроков «красных дьяволов».Результаты пробы пока неизвестны.