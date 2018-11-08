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Поль Погба опоздал на самолет "Манчестер Юнайтед" из-за допинг-теста

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в Англию отдельно от команды после матч с туринским "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Французский футболист не успел на самолет клуба из-за того, что был вызван на допинг-тест. По этой причине он прилетел домой на час позже других игроков «красных дьяволов».

Результаты пробы пока неизвестны.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:21
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