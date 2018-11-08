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Дэвид Бекхэм хочет в будущем видеть Гризманна в своем клубе MLS

Экс-капитан сборной Англии и владелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хотел бы, чтобы нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн играл в MLS за его команду.

Напомним, что "Интер Майами" начнет выступать в MLS с 2020 года.

"Это такой великолепный игрок! Я его фанат, а он мой фанат, поэтому, может быть, однажды осчастливит «Майами» своим присутствием. Мы хотим этого", — цитирует Бекхэма ESPN.

Сам Гризманн ранее заявил, что хотел бы завершить свою карьеру, выступая в MLS.

"Спорт24"
Теги: Бекхэм
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