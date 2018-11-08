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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Татьяна Потяева: если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени
Татьяна Потяева: если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени
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"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков
"Эвертону" запретили подписывать молодых игроков в возрасте от 10 до 18 лет.
Наказание рассчитано на два года. Об этом сообщает The Telegraph.
Мерсисайдский клуб признан виновным в нарушении правил трансферов молодых игроков - речь идет о попытках «ирисок» переманить к себе футболиста, чья фамилия не разглашается, который сейчас выступает за академию "Манчестер Юнайтед".
"Эвертон" также будет вынужден заплатить денежный штраф за нарушение трансферных правил.
"Спорт24"
Наказание рассчитано на два года. Об этом сообщает The Telegraph.
Мерсисайдский клуб признан виновным в нарушении правил трансферов молодых игроков - речь идет о попытках «ирисок» переманить к себе футболиста, чья фамилия не разглашается, который сейчас выступает за академию "Манчестер Юнайтед".
"Эвертон" также будет вынужден заплатить денежный штраф за нарушение трансферных правил.
"Спорт24"
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