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"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков

"Эвертону" запретили подписывать молодых игроков в возрасте от 10 до 18 лет.

Наказание рассчитано на два года. Об этом сообщает The Telegraph.

Мерсисайдский клуб признан виновным в нарушении правил трансферов молодых игроков - речь идет о попытках «ирисок» переманить к себе футболиста, чья фамилия не разглашается, который сейчас выступает за академию "Манчестер Юнайтед".

"Эвертон" также будет вынужден заплатить денежный штраф за нарушение трансферных правил.

"Спорт24"
Теги: Эвертон
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