"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков

"Эвертону" запретили подписывать молодых игроков в возрасте от 10 до 18 лет.Наказание рассчитано на два года. Об этом сообщает The Telegraph.Мерсисайдский клуб признан виновным в нарушении правил трансферов молодых игроков - речь идет о попытках «ирисок» переманить к себе футболиста, чья фамилия не разглашается, который сейчас выступает за академию "Манчестер Юнайтед"."Эвертон" также будет вынужден заплатить денежный штраф за нарушение трансферных правил.