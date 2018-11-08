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"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью

"Рапид" и "Вильярреал" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы победителя не выявили - 0:0.

"Рапид" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:0

"Рапид" (Австрия): Штребингер, Зоннляйтнер, Дибон (Болинголи-Мбомбо, 75), Поцманн, Мерт Мюлдюр, Шваб, Мург (Кнасмюльнер, 46), Бериша, Любичич, Иван, Павлович (Мартич, 90+1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера (Мори, 46), Марио Гаспар, Лаюн (Токо-Экамби, 61), Виктор Руис, Касорла, Касерес, Сансоне, Морено, Педраса, Раба (Пабло Форнальс, 76).

Предупреждения: Касерес, 43. Лаюн, 45. Педраса, 62. Шваб, 75. Пабло Форнальс, 85. Бериша, 86. Зоннляйтнер, 87.
Теги: Рапид Вильярреал
Вчера, 23:02
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