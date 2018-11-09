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"Арсенал" и "Спортинг" сыграли вничью

Лига Европы

4 тур

"Арсенал" – "Спортинг" 0:0

"Арсенал": Чех, Дженкинсон (Колашинац, 60), Лихтштайнер (Мэйтленд-Найлс, 74), Холдинг, Папастатопулос, Рэмси, Смит, Гюэндузи, Мхитарян, Айуоби, Уэлбек (Обамеянг, 30)

"Спортинг": Рибейро, Гашпар, Коатес, Матьё, Луиш (Петрович, 85), Гудель, Фернандеш, Акунья, Нани, Диаби (Кабрал, 83), Монтеро (Дост, 69)

Предупреждения: Лихтштайнер, 21, Гашпар, 41, Акунья, 67, Гюэндузи, 71, Луиш, 74

Удаления: Матьё, 87
Теги: Арсенал Спортинг
Сегодня, 01:03
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#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 01:12)
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Какой же я чудак поставил на арсенал
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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