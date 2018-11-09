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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Правозащитники обеспокоились новостями о расистской политике "ПСЖ"
В прокуратуру Франции поступила жалоба на "ПСЖ" от общественной организации Лига по правам человека.
Правозащитники возмущены тем, что парижский клуб в своей трансферной политике руководствовался этническим и расовым происхождением потенциальных новичков. Такая информация была раскрыта Football Leaks. Якобы у скаутов "ПСЖ" в период с 2013 по 2018 год были четкие инструкции, касающиеся происхождения игроков, на которых стоит обращать внимание. Лига по правам человека запросила прокурорскую проверку, поскольку считает, что "ПСЖ" мог осуществлять преступные дискриминационные действия.
Также на эту информацию отреагировало министерство спорта Франции, выразив обеспокоенность.
"Спорт-Экспресс"
Правозащитники возмущены тем, что парижский клуб в своей трансферной политике руководствовался этническим и расовым происхождением потенциальных новичков. Такая информация была раскрыта Football Leaks. Якобы у скаутов "ПСЖ" в период с 2013 по 2018 год были четкие инструкции, касающиеся происхождения игроков, на которых стоит обращать внимание. Лига по правам человека запросила прокурорскую проверку, поскольку считает, что "ПСЖ" мог осуществлять преступные дискриминационные действия.
Также на эту информацию отреагировало министерство спорта Франции, выразив обеспокоенность.
"Спорт-Экспресс"
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