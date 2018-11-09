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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Лестер" установит памятник погибшему владельцу клуба
"Лестер Сити" намерен поставить памятник погибшему в крушении вертолета владельцу клуба Вишае Шривадданапрабхы, сообщает пресс-служба команды.
Памятник возведут около домашнего стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр".
Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.
"Газета.ру"
Памятник возведут около домашнего стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр".
Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.
"Газета.ру"
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