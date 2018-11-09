"Лестер" установит памятник погибшему владельцу клуба

"Лестер Сити" намерен поставить памятник погибшему в крушении вертолета владельцу клуба Вишае Шривадданапрабхы, сообщает пресс-служба команды.Памятник возведут около домашнего стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр".Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.