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"Лестер" установит памятник погибшему владельцу клуба

"Лестер Сити" намерен поставить памятник погибшему в крушении вертолета владельцу клуба Вишае Шривадданапрабхы, сообщает пресс-служба команды.

Памятник возведут около домашнего стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр".

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

"Газета.ру"
Теги: Лестер
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