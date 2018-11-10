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В понедельник руководство "Реала" решит вопрос с главным тренером

"Реал" должен 11 ноября принять решение о том, кто будет главным тренером команды на постоянной основе.

Исполняющий обязанности главного тренера Сантьяго Солари принял команду 30 октября после увольнения Хулена Лопетеги. Согласно правилам, руководить командой в статусе и.о. главного тренера можно не более 15 дней. После этого "Реал" обязан принять решение о постоянном тренере.

Мадридцы при Солари провели три матча и во всех одержали победы с общим счетом 11:0 – над "Мелильей (4:0), "Вальядолидом" (2:0) и "Викторией" Пльзень (5:0).

AS
Теги: Реал
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