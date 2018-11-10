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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Роберто Манчини вызвал в сборную Италии 18-летнего полузащитника из серии Б
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил состав на ближайшие матчи.
Особо отметим, что в национальную команду на матч против Португалии в Лиге наций (17 ноября) и товарищескую игру с США (20 ноября) приглашен 18-летний хавбек "Брешии" Сандро Тонали.
Голкиперы: Алессио Краньо ("Кальяри"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино").
Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – "Ювентус"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Эмерсон ("Челси"), Алессио Романьоли ("Милан"), Алессандро Флоренци ("Рома").
Полузащитники: Роберто Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Сандро Тонали ("Брешия"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Николо Барелла ("Кальяри"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома").
Нападающие: Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренсо Инсинье ("Наполи"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Винченцо Грифо ("Хоффенхайм"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Леонардо Паволетти ("Кальяри").
Твиттер сборной Италии
Особо отметим, что в национальную команду на матч против Португалии в Лиге наций (17 ноября) и товарищескую игру с США (20 ноября) приглашен 18-летний хавбек "Брешии" Сандро Тонали.
Голкиперы: Алессио Краньо ("Кальяри"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино").
Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (все – "Ювентус"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Эмерсон ("Челси"), Алессио Романьоли ("Милан"), Алессандро Флоренци ("Рома").
Полузащитники: Роберто Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Сандро Тонали ("Брешия"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Николо Барелла ("Кальяри"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома").
Нападающие: Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренсо Инсинье ("Наполи"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Винченцо Грифо ("Хоффенхайм"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Леонардо Паволетти ("Кальяри").
Твиттер сборной Италии
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