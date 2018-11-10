Роберто Карлос: Винисиус имеет все шансы войти в историю мирового футбола

Экс-защитник "Реала" Роберто Карлос считает, что новичок мадридцев Винисиус Жуниор может войти в историю мирового футбола."Винисиус - очень молод и покинул "Фламенго" уже с огромным опытом. Он современный игрок, умеющий обыгрывать, последовательно и целостно играть. Если он продолжит в том же духе, то вполне может войти в историю мирового футбола", - заявил Карлос.18-летний бразилец присоединился к испанской команде летом. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.