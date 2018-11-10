Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым британским футболистом

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подписал новый пятилетний контракт с английским клубом.По информации источника, зарплата 23-летнего футболиста выросла до 300 тысяч фунтов в неделю.Таким образом, Стерлинг теперь является самым высокооплачивыемым английским футболистом.