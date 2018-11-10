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Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым британским футболистом

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подписал новый пятилетний контракт с английским клубом.

По информации источника, зарплата 23-летнего футболиста выросла до 300 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, Стерлинг теперь является самым высокооплачивыемым английским футболистом.

Daily Mail
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
Сегодня, 11:22
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