АПЛ продлила спонсорский контракт с Nike

Компания Nike продолжит быть техническим спонсором английской премьер-лиги.АПЛ договорилась о продлении контракта с американским производителем спортивной экипировки до 2025 года.Nike является спонсором АПЛ с 2000 года, это одно из самых длительных соглашений для лиги.