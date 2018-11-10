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АПЛ продлила спонсорский контракт с Nike

Компания Nike продолжит быть техническим спонсором английской премьер-лиги.

АПЛ договорилась о продлении контракта с американским производителем спортивной экипировки до 2025 года.

Nike является спонсором АПЛ с 2000 года, это одно из самых длительных соглашений для лиги.

АПЛ
Сегодня, 12:46
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