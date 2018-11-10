Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Яго Аспас: Мостовой - лучший игрок "Сельты" в истории, горжусь, что меня сравнивают с ним

Нападающий "Сельты" Яго Аспас поделился мнением о сравнении с экс-полузащитником галисийского клуба Александром Мостовым.

"Я чувствую невероятную гордость, когда меня сравнивают с легендой клуба. Мостовой был кумиром для меня и моего поколения, нашим ориентиром. Я был болбоем, когда он играл за "Сельту", или ходил на трибуны, чтобы полюбоваться его игрой. Он лучший игрок "Сельты" в истории", - заявил футболист.

Marca
Теги: Аспас Мостовой Сельта
Сегодня, 14:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.