Яго Аспас: Мостовой - лучший игрок "Сельты" в истории, горжусь, что меня сравнивают с ним

Нападающий "Сельты" Яго Аспас поделился мнением о сравнении с экс-полузащитником галисийского клуба Александром Мостовым."Я чувствую невероятную гордость, когда меня сравнивают с легендой клуба. Мостовой был кумиром для меня и моего поколения, нашим ориентиром. Я был болбоем, когда он играл за "Сельту", или ходил на трибуны, чтобы полюбоваться его игрой. Он лучший игрок "Сельты" в истории", - заявил футболист.