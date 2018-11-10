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"Боруссия" - "Бавария": Витсель сыграет с первых минут

"Боруссия" и "Бавария" объявили составы на матч 11-го тура чемпионата Германии.

Состав "Боруссии": Хитц, Загаду, Хакими, Санчо, Гетце, Ройс, Аканджи, Пищек, Витсель, Вайгль, Ларсен.

Состав "Баварии": Нойер, Хуммельс, Рибери, Мартинес, Левандовски, Боатенг, Горецка, Гнабри, Мюллер, Алаба, Киммих.
Теги: Боруссия Бавария
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