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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
"Валенсия" обыграла "Хетафе", Черышев не играл из-за травмы
"Валенсия" обыграла "Хетафе" в матче 12-го тура чемпионата России - 1:0.
Чемпионат Испании
12 тур
"Хетафе" – "Валенсия" 0:1
Гол: Парехо, 79 (пен.)
"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Максимович, Портильо, Арамбарри, Дьедиу (Ибаньес, 85), Анхель (Мата, 65), Молина (Гвардиола Наварро, 90+2)
"Валенсия": Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Торрес, 90), Парехо, Солер, Коклен, Гуэдеш (Везу, 85), Лоренсо (Гамейро, 69), Родриго
Предупреждения: Антунеш, 30, Гайя, 54, Коклен, 56, Гонсалес, 76, Гарай, 90+3
Удаления: Гонсалес, 79
Чемпионат Испании
12 тур
"Хетафе" – "Валенсия" 0:1
Гол: Парехо, 79 (пен.)
"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Максимович, Портильо, Арамбарри, Дьедиу (Ибаньес, 85), Анхель (Мата, 65), Молина (Гвардиола Наварро, 90+2)
"Валенсия": Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Торрес, 90), Парехо, Солер, Коклен, Гуэдеш (Везу, 85), Лоренсо (Гамейро, 69), Родриго
Предупреждения: Антунеш, 30, Гайя, 54, Коклен, 56, Гонсалес, 76, Гарай, 90+3
Удаления: Гонсалес, 79
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