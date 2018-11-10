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"Валенсия" обыграла "Хетафе", Черышев не играл из-за травмы

"Валенсия" обыграла "Хетафе" в матче 12-го тура чемпионата России - 1:0.

Чемпионат Испании

12 тур

"Хетафе" – "Валенсия" 0:1

Гол: Парехо, 79 (пен.)

"Хетафе": Сория, Суарес, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Максимович, Портильо, Арамбарри, Дьедиу (Ибаньес, 85), Анхель (Мата, 65), Молина (Гвардиола Наварро, 90+2)

"Валенсия": Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Торрес, 90), Парехо, Солер, Коклен, Гуэдеш (Везу, 85), Лоренсо (Гамейро, 69), Родриго

Предупреждения: Антунеш, 30, Гайя, 54, Коклен, 56, Гонсалес, 76, Гарай, 90+3

Удаления: Гонсалес, 79
Теги: Валенсия Хетафе
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