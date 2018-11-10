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Финал Кубка Либертадорес отменен из-за ливня (фото)

Первый матч финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" отменен из-за сильного ливня.

Скорее всего, матч пройдет в понедельник или среду.

Сегодня, 21:53
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