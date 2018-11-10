Финал Кубка Либертадорес отменен из-за ливня (фото)

Cu?les son los pasos a seguir tras la suspensi?n de la primera final entre Boca y River... https://t.co/OYBmOc3oyb pic.twitter.com/czEYoA4gbQ — InformeSinBandera (@InfoSinBandera) November 10, 2018

Первый матч финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" отменен из-за сильного ливня.Скорее всего, матч пройдет в понедельник или среду.