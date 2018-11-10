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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
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19:16
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
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Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
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Финал Кубка Либертадорес отменен из-за ливня (фото)
Первый матч финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" отменен из-за сильного ливня.
Скорее всего, матч пройдет в понедельник или среду.
Скорее всего, матч пройдет в понедельник или среду.
Cu?les son los pasos a seguir tras la suspensi?n de la primera final entre Boca y River... https://t.co/OYBmOc3oyb pic.twitter.com/czEYoA4gbQ— InformeSinBandera (@InfoSinBandera) November 10, 2018
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