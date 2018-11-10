"Ницца" хочет подписать голкипера "Ливерпуля" Миньоле

"Ницца" заинтересована в приобретении вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле. Как утверждает The Sun, "орлята" хотят подписать 30-летнего бельгийца в январе.В приобретении Миньоле лично заинтересован главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра. Трансферная стоимость бельгийского голкипера составляет 10 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.В текущем сезоне Миньоле провел 1 матч за "Ливерпуль" и пропустил 2 гола.