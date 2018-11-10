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"Ницца" хочет подписать голкипера "Ливерпуля" Миньоле

"Ницца" заинтересована в приобретении вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле. Как утверждает The Sun, "орлята" хотят подписать 30-летнего бельгийца в январе.

В приобретении Миньоле лично заинтересован главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра. Трансферная стоимость бельгийского голкипера составляет 10 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

В текущем сезоне Миньоле провел 1 матч за "Ливерпуль" и пропустил 2 гола.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ницца Ливерпульб
Вчера, 23:08
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#1  Миша Лубко   (Вчера, 23:43)
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- https://numl.org/e72
Регистрация: 10.11.2018 [жалоба]
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