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"Монако" включил младшего сына Тюрама в заявку на матч с "ПСЖ"

"Монако" объявил, что в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" будут включены несколько молодых игроков.

Шанс сыграть против действующих чемпионов страны получили Лоик Бадиашиле, Хан-Ноа Массенго, Джонатан Панзо, Ромен Февр, Вилсон Исидор, а также 17-летний полузащтник Кефрен Тюрам, который является сыном чемпиона мира Лилиана Тюрама.

Напомним, что старший сын Лилиана Тюрама Маркус выступат на позиции нападающего за "Генгам".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Монако ПСЖ
Сегодня, 10:45
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