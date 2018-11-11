"Монако" включил младшего сына Тюрама в заявку на матч с "ПСЖ"

"Монако" объявил, что в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" будут включены несколько молодых игроков.Шанс сыграть против действующих чемпионов страны получили Лоик Бадиашиле, Хан-Ноа Массенго, Джонатан Панзо, Ромен Февр, Вилсон Исидор, а также 17-летний полузащтник Кефрен Тюрам, который является сыном чемпиона мира Лилиана Тюрама.Напомним, что старший сын Лилиана Тюрама Маркус выступат на позиции нападающего за "Генгам".