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Андрей Аршавин провел прощальный матч за "Кайрат"

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел прощальный матч за "Кайрат".

В 33-м туре КПЛ "Кайрат" играл с "Шахьером" (0:0. Встреча 33-го тура чемпионата страны с карагандинским "Шахтером" завершилась со счетом 0:0.

37-летний футболист вышел на замену на 50-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Контракт Аршавина с "Кайратом" истекает в декабре текущего года.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 14:18
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(4)
#1  FANAT309903   (Сегодня, 14:36)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
удачи Андрей)
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
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