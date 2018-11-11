Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел прощальный матч за "Кайрат".В 33-м туре КПЛ "Кайрат" играл с "Шахьером" (0:0. Встреча 33-го тура чемпионата страны с карагандинским "Шахтером" завершилась со счетом 0:0.37-летний футболист вышел на замену на 50-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.Контракт Аршавина с "Кайратом" истекает в декабре текущего года.