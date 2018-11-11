Стал известен лидер в голосовании за "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич лидирует в голосовании за "Золотой мяч" после подсчета половины голосов.По информации журналист RFI Эрика Мамрута, вторым идет еще один игрок "сливочных" защитник Рафаэль Варан, а на третьем месте располагается партнер Варана по сборной Франции нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.Модрич уже был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).