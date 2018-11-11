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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
11:41
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
11:19
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
Вчера, 23:47
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Стал известен лидер в голосовании за "Золотой мяч"
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич лидирует в голосовании за "Золотой мяч" после подсчета половины голосов.
По информации журналист RFI Эрика Мамрута, вторым идет еще один игрок "сливочных" защитник Рафаэль Варан, а на третьем месте располагается партнер Варана по сборной Франции нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
Модрич уже был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).
"Газета.ру"
По информации журналист RFI Эрика Мамрута, вторым идет еще один игрок "сливочных" защитник Рафаэль Варан, а на третьем месте располагается партнер Варана по сборной Франции нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
Модрич уже был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).
"Газета.ру"
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