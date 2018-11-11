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Стал известен лидер в голосовании за "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич лидирует в голосовании за "Золотой мяч" после подсчета половины голосов.

По информации журналист RFI Эрика Мамрута, вторым идет еще один игрок "сливочных" защитник Рафаэль Варан, а на третьем месте располагается партнер Варана по сборной Франции нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Модрич уже был признан лучшим игроком года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).

"Газета.ру"
Теги: Модрич
Сегодня, 16:07
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#3  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рому Зобнина опять игнорируют? До чего же оскотинился этот "Золотой мяч", просто нет слов.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:17)
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Варан хотя бы самый титулованный игрок сезона.

Моррис скорее жив чем мертв. Роналду Перес просто вычеркнул из списков. Но правду не спрячешь - Реал без Роналду и Ювентус с ним - лучшее голосование на сегодня.

Ювентус будет главным претендентом на ЛЧ текущего сезона. Реалу в троечку чемпионата бы попасть. И не попасть в ЛЧ на Юве
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, не договорились с агентом Роналду по откатам. Поэтому решили поменять лидера. Ну, или спонсоры попросили - оживить продажи.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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