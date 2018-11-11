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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
11:41
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
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11:19
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
Вчера, 23:47
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
"Аталанта" разгромила "Интер"
"Аталанта" с разгромным счетом победила "Интер" в матче 12-го тура чемпионата Италии (4:1).
Чемпионат Италии
12 тур
"Аталанта" – "Интер" 4:1
Голы: Хатебур, 8, Икарди, 47 (пен.), Манчини, 62, Джимсити, 88, Гомес, 90+4
"Аталанта": Бериша, Манчини, Джимсити, Толой (Кастань, 56), Гозенс, Хатебур, Рон, Фройлер, Иличич, Гомес, Сапата (Пашалич, 71)
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Миранда (Врсалько, 71), Д'Амброзио, Асамоа, Фалеро (Валеро, 46), Гальярдини, Перишич, Брозович, Политано (Кейта, 66), Икарди
Предупреждения: Фалеро, 25, Брозович, 35, Шкриньяр, 41, Хатебур, 69, Гальярдини, 76, Рон, 77, Гомес, 79, Брозович, 90+2
Удаления: Брозович, 90+2
Чемпионат Италии
12 тур
"Аталанта" – "Интер" 4:1
Голы: Хатебур, 8, Икарди, 47 (пен.), Манчини, 62, Джимсити, 88, Гомес, 90+4
"Аталанта": Бериша, Манчини, Джимсити, Толой (Кастань, 56), Гозенс, Хатебур, Рон, Фройлер, Иличич, Гомес, Сапата (Пашалич, 71)
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Миранда (Врсалько, 71), Д'Амброзио, Асамоа, Фалеро (Валеро, 46), Гальярдини, Перишич, Брозович, Политано (Кейта, 66), Икарди
Предупреждения: Фалеро, 25, Брозович, 35, Шкриньяр, 41, Хатебур, 69, Гальярдини, 76, Рон, 77, Гомес, 79, Брозович, 90+2
Удаления: Брозович, 90+2
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