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"Аталанта" разгромила "Интер"

"Аталанта" с разгромным счетом победила "Интер" в матче 12-го тура чемпионата Италии (4:1).

Чемпионат Италии

12 тур

"Аталанта" – "Интер" 4:1

Голы: Хатебур, 8, Икарди, 47 (пен.), Манчини, 62, Джимсити, 88, Гомес, 90+4

"Аталанта": Бериша, Манчини, Джимсити, Толой (Кастань, 56), Гозенс, Хатебур, Рон, Фройлер, Иличич, Гомес, Сапата (Пашалич, 71)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Миранда (Врсалько, 71), Д'Амброзио, Асамоа, Фалеро (Валеро, 46), Гальярдини, Перишич, Брозович, Политано (Кейта, 66), Икарди

Предупреждения: Фалеро, 25, Брозович, 35, Шкриньяр, 41, Хатебур, 69, Гальярдини, 76, Рон, 77, Гомес, 79, Брозович, 90+2

Удаления: Брозович, 90+2
Теги: Аталанта Интер
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