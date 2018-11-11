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"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": стартовые составы

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" назвали составы на матч 12-го тура чемпионата Англии.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Силва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Мурич, Компани, Гюндоган, Делф, Сане, Жезус, Фоден.

"МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Дармиан, Джонс, Фред, Мата, Алексис, Лукаку.
Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 19:00
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#3  plast  Спб (Сегодня, 19:19)
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Фред, Мата, Алексис, Лукаку.

запас не плох но толкьо впереди , а защита так себе
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:05)
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Болеет за:
«Ростов»
Победы Особенному!
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пеп укажет место Мауру. Думаю, все знают , где это. Ну, кроме самого Маура.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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