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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": стартовые составы
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" назвали составы на матч 12-го тура чемпионата Англии.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Силва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Мурич, Компани, Гюндоган, Делф, Сане, Жезус, Фоден.
"МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Дармиан, Джонс, Фред, Мата, Алексис, Лукаку.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Силва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Мурич, Компани, Гюндоган, Делф, Сане, Жезус, Фоден.
"МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Дармиан, Джонс, Фред, Мата, Алексис, Лукаку.
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