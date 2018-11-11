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"Рома" разгромила "Сампдорию"

"Рома" с разгромным счетом победила "Сампдорию" в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

12 тур

"Рома" – "Сампдория" 4:1

Гол: Шик, 20, 59, Эль-Шаарави, 72, 90+3 - Дефрель, 89

"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Жесус, Флоренци, Кристанте, Н'Зонзи, Пеллегрини (Занило, 79), Клюйверт (Ундер, 81), Шик (Джеко, 68), Эль-Шаарави

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Коллей, Андерсен, Виейра, Прает (Янкто, 46), Рамирес (Ковнацки, 80), Линетти (Сала, 70), Капрари, Дефрель

Предупреждения: Линетти, 18, Флоренци, 40
Теги: Рома Сампдория
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