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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Рома" разгромила "Сампдорию"
"Рома" с разгромным счетом победила "Сампдорию" в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
12 тур
"Рома" – "Сампдория" 4:1
Гол: Шик, 20, 59, Эль-Шаарави, 72, 90+3 - Дефрель, 89
"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Жесус, Флоренци, Кристанте, Н'Зонзи, Пеллегрини (Занило, 79), Клюйверт (Ундер, 81), Шик (Джеко, 68), Эль-Шаарави
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Коллей, Андерсен, Виейра, Прает (Янкто, 46), Рамирес (Ковнацки, 80), Линетти (Сала, 70), Капрари, Дефрель
Предупреждения: Линетти, 18, Флоренци, 40
Чемпионат Италии
12 тур
"Рома" – "Сампдория" 4:1
Гол: Шик, 20, 59, Эль-Шаарави, 72, 90+3 - Дефрель, 89
"Рома": Ольсен, Коларов, Манолас, Жесус, Флоренци, Кристанте, Н'Зонзи, Пеллегрини (Занило, 79), Клюйверт (Ундер, 81), Шик (Джеко, 68), Эль-Шаарави
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Коллей, Андерсен, Виейра, Прает (Янкто, 46), Рамирес (Ковнацки, 80), Линетти (Сала, 70), Капрари, Дефрель
Предупреждения: Линетти, 18, Флоренци, 40
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