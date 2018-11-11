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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Лейпциг" на своем поле разгромил "Байер"
"Лейпциг" крупно обыграл "Байер" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 3:0.
Чемпионат Германии
11 тур
"РБ Лейпциг" – "Байер" 3:0
Гол: Поульсен, 28, 85, Клостерман, 68
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Конате, Юпамекано, Ильзанкер, Кампль (Брума, 89), Демме, Забитцер (Огустин, 88), Поульсен, Вернер (Лаимер, 82)
"Байер": Градецки, Вайзер (Аларио, 72), Венделл, Едвай (Бэйли, 46), Бендер, Та, Бендер, Арангис (Кор, 68), Хавец, Фолланд, Брандт
Предупреждения: Фолланд, 45
Чемпионат Германии
11 тур
"РБ Лейпциг" – "Байер" 3:0
Гол: Поульсен, 28, 85, Клостерман, 68
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Конате, Юпамекано, Ильзанкер, Кампль (Брума, 89), Демме, Забитцер (Огустин, 88), Поульсен, Вернер (Лаимер, 82)
"Байер": Градецки, Вайзер (Аларио, 72), Венделл, Едвай (Бэйли, 46), Бендер, Та, Бендер, Арангис (Кор, 68), Хавец, Фолланд, Брандт
Предупреждения: Фолланд, 45
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