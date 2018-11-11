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"Лейпциг" на своем поле разгромил "Байер"

"Лейпциг" крупно обыграл "Байер" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 3:0.

Чемпионат Германии

11 тур

"РБ Лейпциг" – "Байер" 3:0

Гол: Поульсен, 28, 85, Клостерман, 68

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Конате, Юпамекано, Ильзанкер, Кампль (Брума, 89), Демме, Забитцер (Огустин, 88), Поульсен, Вернер (Лаимер, 82)

"Байер": Градецки, Вайзер (Аларио, 72), Венделл, Едвай (Бэйли, 46), Бендер, Та, Бендер, Арангис (Кор, 68), Хавец, Фолланд, Брандт

Предупреждения: Фолланд, 45
Теги: РБ Лейпциг Байер
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