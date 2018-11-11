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"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису"

"Барселона" потерпела второе поражение в сезоне. На "Камп Ноу" каталонцы уступили "Бетису".

Чемпионат Испании

12 тур

"Барселона" – "Бетис" 3:4

Голы: Месси, 67, 90+4, Видаль, 80 - Фирпо, 20, Санчес, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс (Алена, 70), Ракитич, Рамос (Видаль, 46), Малком (Эль-Хаддади, 57), Луис Суарес, Месси

"Бетис": Лопес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Ло Чельсо (Инуи, 87), Гуардадо, Санчес (Каналес, 62), Карвалью, Тельо, Морон (Леон, 76)

Предупреждения: Гуардадо, 24, Ракитич, 44, Бускетс, 59, Манди, 69, Видаль, 73

Удаления: Раиктич, 84
Теги: Барселона Бетис
Сегодня, 20:16
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:22)
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Болеет за:
«Локомотив»
Еще одним клубом который еще не проигрывал в своем чемпе стало меньше.
А ведь сегодня еще и Сити - МЮ.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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