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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Барселона" со счетом 3:4 проиграла "Бетису"
"Барселона" потерпела второе поражение в сезоне. На "Камп Ноу" каталонцы уступили "Бетису".
Чемпионат Испании
12 тур
"Барселона" – "Бетис" 3:4
Голы: Месси, 67, 90+4, Видаль, 80 - Фирпо, 20, Санчес, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс (Алена, 70), Ракитич, Рамос (Видаль, 46), Малком (Эль-Хаддади, 57), Луис Суарес, Месси
"Бетис": Лопес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Ло Чельсо (Инуи, 87), Гуардадо, Санчес (Каналес, 62), Карвалью, Тельо, Морон (Леон, 76)
Предупреждения: Гуардадо, 24, Ракитич, 44, Бускетс, 59, Манди, 69, Видаль, 73
Удаления: Раиктич, 84
Чемпионат Испании
12 тур
"Барселона" – "Бетис" 3:4
Голы: Месси, 67, 90+4, Видаль, 80 - Фирпо, 20, Санчес, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс (Алена, 70), Ракитич, Рамос (Видаль, 46), Малком (Эль-Хаддади, 57), Луис Суарес, Месси
"Бетис": Лопес, Фирпо, Сидней, Бартра, Манди, Ло Чельсо (Инуи, 87), Гуардадо, Санчес (Каналес, 62), Карвалью, Тельо, Морон (Леон, 76)
Предупреждения: Гуардадо, 24, Ракитич, 44, Бускетс, 59, Манди, 69, Видаль, 73
Удаления: Раиктич, 84
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