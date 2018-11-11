Моуринью наступает на старые грабли: «Манчестер Юнайтед» не умеет обороняться

«Манчестер Юнайтед» после 12 туров АПЛ отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на 12 очков. «Красные дьяволы» могли сократить отставание до шести баллов, но вместо этого без шансов проиграли городское дерби. Можно не сомневаться, что Жозе Моуринью будет вновь говорить о супер-трансферах соперника и менталитете победителей. Ноуверен: дело в самом Моуринью.После чудесной победы в Турине в Лиге чемпионов, когда «МЮ» должен был потерпеть крупное поражение, появилось ощущение, что леди удача, наконец, вновь начала улыбаться Жозе Моуринью. Португалец купался в лучах славы на «Ювентус-Стэдиум», попутно троллив игроков «Юве» и болельщиков. Но использовать благоприятный момент «красным дьяволам» не удалось. Вместо этого «МЮ» вновь показал, насколько велика пропасть между командой и ненавистными соседями с «Этихада».Удивительно, насколько упрям и упорен Моуринью в своём стремлении закрыться и терпеть. Жозе неоднократно сетовал, что в нынешнем «МЮ» нет защитников соответствующего уровня. И он действительно прав: лучшие годы Смоллинга уже прошли, Линделёф лишь начинает оправдывать вложения, Шоу больше эффективен впереди, а не сзади, Янг – бывший вингер, который в принципе не слишком подходит на данную роль. Когда в последний раз «Юнайтед» сыграл на ноль с соперником из числа грандов? Вспомнить такой день непросто. Тем не менее, Жозе продолжает с упорством биться головой об стену, надеясь на свой автобус.Да, отчасти Моуринью не повезло. Перед матчем стало известно, что Поль Погба не сможет принять участие в матче. Лишившись своего главного креативщика и универсала, Моуринью остался без возможности для манёвра. Тем не менее, португалец не стал ничего придумывать и фактически бросил в бой трёх опорников-разрушителей: Эрреру, Матича и Феллайни. Удивительно, что эту довольно прямолинейную компанию он не решил разбавить тем же самым Матой, способным генерировать идеи в центре поля.При таком составе «МЮ» фактически остался без центра поля вообще. Единственным вариантом было максимально быстрое забрасывание мяча вперёд с расчётом на скоростные качества Рэшфорда, Лингарда и Марсьяля. Для сравнения, у «Сити» в центре поля оказались сразу два Сильвы – Бернардо и Давид, которые и превратились в генераторов идей «горожан». Пока хозяева придумывали замысловатые комбинации стараниями своих хавбеков, полузащитники «Юнайтед» были задействованы исключительно в разрушении, да в редких стандартах, на которые Матич и Фелайни могли идти с расчётом на свои габариты.Возможно, задумка Моуринью и сработала бы, если бы хозяевам пришлось обнажать тылы. Предположим, в случае ничейного результата минуте к 60-й. Но «горожане» довольно легко открыли счёт в начале встречи, после чего весь план соперника рассыпался.Моуринью – мастер камбэкаВ нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» удивляет тем, как команда возвращается в безнадёжные матчи. Так было с «Ньюкаслом», «Борнмутом», «Ювентусом». Вполне мог вернуться «МЮ» и в игре с «Сити». Жозе Моуринью ничего особенного не придумывает: команда просто начинает более смело идти в высокий прессинг, получая соответствующие указания. Да, в игре с «Сити» своё слово ещё и сказал Ромелу Лукаку, появившийся на поле во втором тайме. Именно он заработал пенальти, вернувший гостей в игру.Тем не менее, вряд ли стоит всерьёз рассчитывать на то, что «Юнайтед» из матча в матч будет совершать камбэки. Моуринью нужно что-то менять, чтобы соперник не выходил на поле с гандикапом в счёте. Пока получается откровенно плохо. Даже середняки и аутсайдеры АПЛ зачастую легко выходят вперёд, после чего «красные дьяволы» начинают просыпаться.Моуринью любит считать деньги конкурентов «Юнайтед». Мол, «Ливерпуль» потратил сумасшедшие деньги на защитника, а «Сити» каждый сезон закупается на кругленькую сумму. Но подобные слова из уст Моуринью звучат дико и странно. Португалец за все эти годы так и не сумел поставить «МЮ» командную игру. При этом именно главный тренер «красных дьяволов» собирал эту команду по крупицам. От наследия Ван Гаала и уж тем более Сэра Алекса Фергюсона практически ничего не осталось.Лукаку абсолютно ужасен при игре на втором этаже. Он крайне редко выигрывает верховую борьбу, что подтверждает статистика. Тем не менее, «МЮ» Моуринью продолжает упорно грузить мяч верхом. Жозе позвал в эту команду Алексиса Санчеса, который оказался просто не готов к такой игре нового клуба. Моуринью приглашал Матича, который сейчас явно находится не на пике и не подчищает в центре поля так, как того требует сам «особенный». И, конечно, именно Моуринью закупал защитников, чьими действиями он теперь так недоволен.Сомневаетесь в том, что Моуринью не реализует потенциал «Юнайтед»? Посмотрите на «Арсенал», который по составу ни в коем случае не превосходит «МЮ». При Эмери у команды появился узнаваемый и эффективный стиль. Понятно, что пока «Арсенал» не выглядит достаточно прочной командой для борьбы за чемпионство. Но у лондонцев уже есть свой стиль, который Моуринью так и не выработал почти за четыре года. Вместо этого стилем «Юнайтед» при португальце стал «автобус-гармошка», как в советские времена. Хвост автобуса действует самостоятельно, судорожно отбиваясь. А передняя часть автобуса пытается что-то придумать в атаке, находясь в полном отрыве от остального организма. На фоне органичных команд с комбинационным футболом, как у «Манчестер Сити», стиль «МЮ» выглядит ещё более чудовищно.Д. Силва, 12, Агуэро, 48, Гюндоган, 86 - Марсьяль, 58 (пен).Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Фернандинью, Д. Силва (Фоден, 90+2), Марез (Сане, 62), Б. Силва, Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 75).Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера (Мата, 73), Феллаини, Лингард (Лукаку, 57), Рэшфорд (Санчес, 73), Марсьяль.Б. Силва, 33, Шоу, 42.