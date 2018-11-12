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Тьерри Анри: "Монако" не прекратит борьбу

Наставник "Монако" Тьерри Анри прокомментировал разгромное поражение от "ПСЖ" (0:4).

"Была заметна разница в классе. "ПСЖ" одержал довольно легкую победу. Тем не менее, даже со всеми своими травмами мы создали достаточное количество голевых ситуаций у ворот соперника.

Мы продолжим бороться, работать, стараться идти вперед. Совсем юные игроки сегодня сражались за клуб. Мы должны оставаться позитивными", - цитирует Анри официальный сайт клуба.
"Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 7 очками.
Теги: Монако Анри
Сегодня, 09:13
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