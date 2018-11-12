"Пеньяроль" в 52-й раз в истории выиграл чемпионат Уругвая

? Galer?a de fotos de la victoria de @OficialCAP ante Nacional, que le permiti? obtener el Campeonato Uruguayo 2018. https://t.co/QnQKZ5zdjQ pic.twitter.com/4dNVK6jlps — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) November 12, 2018

"Пеньяроль" победил "Насьональ" в овертайме финала плей-офф чемпионата Уругвая.Этот чемпионский титул стал 52-м для команды в истории.Зунино, 48 (1:0). Формалиано, 73 (1:1). Родригес, 96 - с пенальти (1:2).