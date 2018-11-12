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"Пеньяроль" в 52-й раз в истории выиграл чемпионат Уругвая

"Пеньяроль" победил "Насьональ" в овертайме финала плей-офф чемпионата Уругвая.

Этот чемпионский титул стал 52-м для команды в истории.

Чемпионат Уругвая

Плей-офф. Финал

"Насьональ" - "Пеньяроль" - 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Зунино, 48 (1:0). Формалиано, 73 (1:1). Родригес, 96 - с пенальти (1:2).

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