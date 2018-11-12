Жозе Моуринью: думаю, что "Манчестер" не вылетит

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Манчестер Сити" (1:3) рассказал о будущем своей команды."Думаю, что мы не вылетим. Это уже неплохо. "Манчестер Сити" мощно начал сезон и продолжает в том же духе. Нам старт сезона не удался, но мы значительно улучшаем свою игру с каждым новым матчем", — заявил португалец.На данный момент "Манчестер Юнайтед" с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.