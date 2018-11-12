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Жозе Моуринью: думаю, что "Манчестер" не вылетит

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Манчестер Сити" (1:3) рассказал о будущем своей команды.

"Думаю, что мы не вылетим. Это уже неплохо. "Манчестер Сити" мощно начал сезон и продолжает в том же духе. Нам старт сезона не удался, но мы значительно улучшаем свою игру с каждым новым матчем", — заявил португалец.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

FourFourTwo
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:49
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