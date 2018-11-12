"ПСЖ" могут запретить регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить французскому "Пари Сен-Жермен" регистрировать новых игроков за нарушение регламента о переходе несовершеннолетних футболистов.Действующий чемпион Франции в 2015 году подписал 12-летнего футболиста Кайса Руиса, являющегося на тот момент игроком "Барселоны".Как пишет испанская газета AS, для обхода запрета на покупку юных футболистов парижане обеспечили отца мальчика фиктивной работой, наняв его скаутом. По правилам ФИФА клуб может заключать контракт с несовершеннолетним футболистом только по семейным обстоятельствам. Работа отца в клубе является таковым.На данный момент игроку 16 лет, он подписал первый профессиональный контракт с "ПСЖ" до 2021 года.